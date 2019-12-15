«Союзмультфильм» выпустил продолжение «Умки»

Киностудия «Союзмультфильм» сняла продолжение мультфильма «Умка». Третья часть появилась к 50-летнему юбилею выпуска первой серии.

По словам замминистра Павла Степанова, студия развивает новые персонажи, однако легендарную историю о белом медведе также будут развивать.

«Мне кажется, “Умка“ не стареет, несмотря на то, что прошло уже почти 50 лет с момента создания фильма. Мы с тревогой и с надеждой ожидаем реакцию зрителей», - рассказал Степанов.

Как отметила гендиректор «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, новая серия получилась такой же милой и трогательной, она «передает все те же ценности, которые закладывались в "Умку" его создателями 50 лет назад».

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев рассматривает «Умку» как кино не только про медведей и экологическое мышление, но и мультфильм про семью, пишет ТАСС.

Отмечается, что третья часть «Умки» появился на канале киностудии в YouTube 23 декабря. Напомним, первая часть мультфильма вышла в 1969 году, вторая часть – в 1970-м.