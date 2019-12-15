«Счастлива, как никогда»: Ротару пришла в восторг от концерта в России

Объявив в 2018 году об отказе выступлений в России София Ротару все же приехала в Москву. Певица приняла участие в концерте «Легенды Ретро FM», который проходил во дворце спорта «Мегаспорт».

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», Ротару не давала комментарии журналистам за кулисами, как это делали другие артисты. И находилась в окружении охраны. Как объяснил ее концертный директор Сергей Лавров, София Михайловна не хотела бы отвечать на провокационные вопросы.

Однако на выходе из «Мегаспорта» представителям СМИ все же удалось спросить исполнительницу о ее впечатлениях от выступления.

«Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!», - сказала Ротару.

Нужно отметить, что 72-летняя певица прекрасно выглядела и была в хорошем настроении.