Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

В конце уходящего десятилетия журнал Time cоставил список десяти технических устройств, которые стали знаковыми за этот период.

На первом месте оказалось культовое изобретение Apple iPad (2010), который привел к культурным сдвигам в области персональных компьютеров и задал тон для следующего поколения портативных устройств.

Второе место занял автомобиль Tesla Model S 2012, который изменил траекторию автомобильной промышленности. На третьем расположился мини-компьютер Raspberry Pi, в крошечную коробочку которого помещается все - от робототехники до домашней автоматизации.

В десятку также вошли квадрокоптер DJI Phantom, часы Apple Watch, наушники AirPods, приставка Nintendo Switch, контроллер видеоигр Xbox Adaptive Controller.