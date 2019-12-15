На концерте Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными, тушившими фаеры

В Перми на концерте певца Макса Коржа уральцы устроили пожар из-за десяток фаеров, которые они зажгли прямо в центре зала.

На место происшествия приехали пожарные и начали тушить многочисленные мелкие возгорания, однако фанаты певца мешали спасателям, за это их облили водой. Молодые люди отобрали у них пожарный рукав. В связи с этим на место ЧП приехали еще и правоохранители.

«Кайф для пожарных поливать на концерте в центре зала. Отобрали пожарный рукав. Столкнулись с охранниками и полицией», - написал один из зрителей в Instagram.

При этом и после концерта происшествия не закончились, так как автобус с фанатами Коржа на обратном пути из Перми в Екатеринбург вылетел с трассы и перевернулся. В результате ДТП пострадали 15 человек. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.