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На Восточном начался монтаж стартового комплекса для «Ангары»

Василиса Морозова
06:47 15.12.2019
Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующую инфраструктуру.
На Восточном начался монтаж стартового комплекса для «Ангары»
© Фото: roscosmos.ru

На космодроме Восточный стартует монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара». Об этом сообщил замгендиректора ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.

«Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса: транспортировка и монтаж емкостей. Все оборудование, которое изготовляется и поставляется, является уникальным», - отметил он.

По словам Костарева, при изготовлении оборудования было задействовано 14 предприятий, ранее участвовавших при возведении космодромов Плесецк, Байконур, а также стартового стола под ракету-носитель «Союз-2» на Восточном, пишет ТАСС.

Рытье котлована под инфраструктуру началось в июне 2019 года. Гендиректор ЦЭНКИ пояснил, что технологическое оборудование для строительства очереди космодрома будет передано в 2021 году. Первый пуск «Ангара-А5» запланирован на август 2023 года.

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