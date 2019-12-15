Маленькие Бэмби: мужчина спас трех оленят от смерти на замерзшем озере

Трое молодых оленей оказались в сложной ситуации на озере Кенора в Канаде. Животные забрели на замерзшую поверхность водоема, покрытую толстым слоем льда, и уже не могли самостоятельно выбраться на землю.

Заметив попавших в беду зверей, оказавшийся неподалеку мужчина решил оказать им помощь. С помощью веревки он связал всю компанию за шеи и аккуратно стал подтягивать к берегу. Когда олени оказались уже почти у снежной кромки, спаситель стал подталкивать их палками в нужном направлении.

Животные с трудом встали на ноги, которые еще разъезжались на скользком льду, но, приложив усилия, все же выбрались на снег и ушли в лес.