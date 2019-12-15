Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Роспотребнадзор открыл секреты по выбору и завариванию чая

Василиса Морозова
06:22 15.12.2019
Чай дольше сохраняет свои вкусовые качества при хранении в темном, сухом, прохладном месте, а максимально вкусным и полезным будет только свежеприготовленный напиток.
Роспотребнадзор открыл секреты по выбору и завариванию чая
© Фото: pixabay.com

В Международный день чая, 15 декабря, Роспотребнадзор дал советы россиянам, как необходимо выбирать и пить чай.

В ведомстве отметили, что чаем можно назвать только продукт, изготовленный из листьев camellia sinensis без каких-либо других пищевых компонентов. Всего выделяют шесть основных видов данного напитка в зависимости от степени ферментации: черный, зеленый, белый, желтый, улун и пуэр.

При покупке чая необходимо обратить внимание на упаковку, напомнили эксперты, она должна быть целой и содержать все необходимые сведения о наименовании, составе, месте изготовлении, дате упаковке, сроке и условиях хранения, а также способе приготовления. Хранить чай необходимо в темном, сухом и прохладном месте.

«Настой напитка, приготовленного из качественного сырья, обладает высокой прозрачностью, ярким темным, однородным цветом, нежным ароматом и терпким вкусом. Запахи гари, плесени и сырости- признаки некачественного чая», - говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что сухие чайные листья качественного продукта должны быть практически одинакового оттенка, размера, плотности и скрученности. Поломанных листьев, стеблей, чайной крошки и посторонних включений там быть не должно.

На вкус также влияет способ приготовления. Ферментированные виды чая, такие как черный, пуэр, улун, посоветовали заваривать водой температурой около 90 С, а зеленый и белый чай - не выше 75–80 С. Кипящая вода может привести к излишне горькому напитку с низкими вкусовыми качествами.

Кроме того, в ведомстве не советовали использовать заварку и разбавлять кипятком, так как чай лишится не только аромата, но и антиоксидантных свойств, а также в холодном чае будут размножаться болезнетворные бактерии.

Эксперты отметили, что ценность чая обусловлена присутствием множества биологически активных веществ: кофеина, танинов, катехинов, теафлавины и L-танина. А комплексное воздействие этих компонентов позволяют напитку проявлять антиоксидантное, противовоспалительное, антимикробное, нейрозащитное и термогенное действие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.12.2019, 06:47
На Восточном начался монтаж стартового комплекса для «Ангары»
Дата15.12.2019, 05:00
Невидимая защита: в России отмечается День Радиотехнических войск
Дата14.12.2019, 18:15
Сборная России одержала победу над Чехией на Кубке Первого канала
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.12.2019, 16:29
В Санкт-Петербурге завершился первый этап ходовых испытаний атомного ледокола «Арктика»: видео
Дата11.12.2019, 17:55
Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:47 В стране и мире
На Восточном начался монтаж стартового комплекса для «Ангары»
06:22 В стране и мире
Роспотребнадзор открыл секреты по выбору и завариванию чая
06:22 В стране и мире
Видео
Маленькие Бэмби: мужчина спас трех оленят от смерти на замерзшем озере
05:52 В стране и мире
В партии «Яблоко» сменился председатель
05:49 В стране и мире
«Довела до могилы»: подруга Марьянова рассказала, как актер попал в центр «Феникс»
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые заявили, что Черное море превращается в «мутную кашу»
Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Ученые выяснили, что человек должен жить всего до 38 лет
Видео
Схватка медоеда, питона и шакалов закончилась перетягиваем змеи как каната
Видео
Важные жесты: чем отличалось приветствие Макроном президентов России и Украины
Московское метро могут продлить до Мытищ и Балашихи
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.