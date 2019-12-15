Роспотребнадзор открыл секреты по выбору и завариванию чая

В Международный день чая, 15 декабря, Роспотребнадзор дал советы россиянам, как необходимо выбирать и пить чай.

В ведомстве отметили, что чаем можно назвать только продукт, изготовленный из листьев camellia sinensis без каких-либо других пищевых компонентов. Всего выделяют шесть основных видов данного напитка в зависимости от степени ферментации: черный, зеленый, белый, желтый, улун и пуэр.

При покупке чая необходимо обратить внимание на упаковку, напомнили эксперты, она должна быть целой и содержать все необходимые сведения о наименовании, составе, месте изготовлении, дате упаковке, сроке и условиях хранения, а также способе приготовления. Хранить чай необходимо в темном, сухом и прохладном месте.

«Настой напитка, приготовленного из качественного сырья, обладает высокой прозрачностью, ярким темным, однородным цветом, нежным ароматом и терпким вкусом. Запахи гари, плесени и сырости- признаки некачественного чая», - говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что сухие чайные листья качественного продукта должны быть практически одинакового оттенка, размера, плотности и скрученности. Поломанных листьев, стеблей, чайной крошки и посторонних включений там быть не должно.

На вкус также влияет способ приготовления. Ферментированные виды чая, такие как черный, пуэр, улун, посоветовали заваривать водой температурой около 90 С, а зеленый и белый чай - не выше 75–80 С. Кипящая вода может привести к излишне горькому напитку с низкими вкусовыми качествами.

Кроме того, в ведомстве не советовали использовать заварку и разбавлять кипятком, так как чай лишится не только аромата, но и антиоксидантных свойств, а также в холодном чае будут размножаться болезнетворные бактерии.

Эксперты отметили, что ценность чая обусловлена присутствием множества биологически активных веществ: кофеина, танинов, катехинов, теафлавины и L-танина. А комплексное воздействие этих компонентов позволяют напитку проявлять антиоксидантное, противовоспалительное, антимикробное, нейрозащитное и термогенное действие.