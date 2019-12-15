«Довела до могилы»: подруга Марьянова рассказала, как актер попал в центр «Феникс»

Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Ирина Лобачева обвинила в причастности смерти Дмитрия Марьянова его вдову Ксению Бик.

«Я считаю, что это произошло не без ее вины», - заявила фигуристка в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

По ее словам, именно Бик «довела актера до могилы», и по ее инициативе актер оказался в реабилитационном центре «Феникс», где скончался.

Актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет, вероятно, из-за оторвавшегося тромба.

Перед смертью он попал в реабилитационный центр «Феникс», где жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на жалобы. В смерти актера обвиняется глава реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова, так как, по версии следствия, Марьянова вовремя не отправили в больницу и не оказали помощь.

В суде Богданова отказалась признать вину.