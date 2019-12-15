В партии «Яблоко» сменился председатель
Николай Рыбаков избран на четыре года и не может занимать пост более двух сроков.
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Новым председателем партии «Яблоко» был избран Николай Рыбаков, который ранее занимал пост заместителя. Соответствующее решение было принято на съезде партии в Москве.
«За него подано 69 голосов делегатов съезда», - передает ТАСС.
Отмечается, что Рыбаков сменил действующего председателя Эмилию Слабунову, которая занимала место с 2015 года.
Руководитель «Яблока» избирается на четыре года и, согласно уставу, не имеет права занимать должность более двух сроков.