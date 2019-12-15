Кипяток хлынул с потолка на сотрудников МФЦ в Сургуте: видео
Инцидент произошел в разгар рабочего дня.
© Видео: Ольга Усмонова, Вконтакте © Фото: Ольга Усмонова, Вконтакте
На сотрудников многофункционального центра в Сургуте в разгар рабочего дня прямо с потолка хлынул кипяток. Видео инцидента было опубликовано очевидцем во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как изначально с потолка капает небольшое количество воды и сотрудники пытаются убрать рабочие материалы. Через секунду рядом с рабочим местом одного из специалистов падает часть потолочной плитки, после начинает литься сильный поток воды.
По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал.
Возможной причиной происшествия мог стать прорыв трубы с горячей водой, которая вмонтирована в потолок.