Кипяток хлынул с потолка на сотрудников МФЦ в Сургуте: видео

На сотрудников многофункционального центра в Сургуте в разгар рабочего дня прямо с потолка хлынул кипяток. Видео инцидента было опубликовано очевидцем во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как изначально с потолка капает небольшое количество воды и сотрудники пытаются убрать рабочие материалы. Через секунду рядом с рабочим местом одного из специалистов падает часть потолочной плитки, после начинает литься сильный поток воды.

По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал.

Возможной причиной происшествия мог стать прорыв трубы с горячей водой, которая вмонтирована в потолок.