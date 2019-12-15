Волшебство или обман: поклонник Гарри Поттера удивил Сеть полетом на метле

Американец Зак Кинг переоделся в образ Гарри Поттера, облачился в знаменитую мантию, надел круглые очки, взял в руки метлу и отправился на ней в «полет» по городским улицам Калифорнии.

29-летний поклонник главного героя книги Джоан Роулинг мог бы претендовать на звание лучшего волшебника в Хогвартсе. Если бы исполненный трюк не оказался фокусом.

На видео запечатлено, как «Гарри Поттер» с достаточной скоростью рассекает по дороге, и даже плавно входит в поворот, тем самым вызвав недоумение у пользователей Сети.

Сам американец раскрыл секрет своего фокуса, прямо на видео показав «фишку» исполнения. Оказалось, он использует скейтборд для плавного передвижения и большое зеркало, чтобы со стороны не было видно его ног. В отражении только асфальт - из-за чего кажется, что он парит над землей на метле.

Но даже после того, как секрет был открыт, в комментариях на его страничке в Instagram люди продолжали недоумевать, как ему удалось скрыть ноги и ровно держать зеркало.