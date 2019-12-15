Ужасающая двухголовая кобра была обнаружена в Индии: видео
Отмечается, что она способна одним укусом убить слона.
© Видео: Amar Ujala, YouTube © Фото: ANI, Twitter
Жители деревни Экаруки на северо-востоке штата Западная Бенгалия обнаружили редкую и опасную двухголовую кобру.
По предположениям исследователей рептилия получила мутацию в результате разделения эмбриона или воздействия отрицательных факторов окружающей среды, пишет Amar Ujala.
Отмечается, что несмотря на особенности, змея остается очень опасной, так как у нее достаточно яда, чтобы свалить одного слона или 20 человек.
Жители деревни, которые верят в придания и магическую силу двуликой змеи, не стали отдавать ее исследователям и напоили молоком.
Незадолго до этого в Таиланде родился двухголовый котенок.