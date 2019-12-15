Ужасающая двухголовая кобра была обнаружена в Индии: видео

Жители деревни Экаруки на северо-востоке штата Западная Бенгалия обнаружили редкую и опасную двухголовую кобру.

По предположениям исследователей рептилия получила мутацию в результате разделения эмбриона или воздействия отрицательных факторов окружающей среды, пишет Amar Ujala.

Отмечается, что несмотря на особенности, змея остается очень опасной, так как у нее достаточно яда, чтобы свалить одного слона или 20 человек.

Жители деревни, которые верят в придания и магическую силу двуликой змеи, не стали отдавать ее исследователям и напоили молоком.

Незадолго до этого в Таиланде родился двухголовый котенок.