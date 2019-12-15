Опасная профессия: шайба попала в глаз журналистке и изуродовала ее

Словацкая журналистка Барбора Жачикова получила травму на матче чемпионата страны по хоккею между командами «Банска Бистрица» и «Попрад». После броска игрока «Банска Бистрица» Яна Брейчака, шайба попала девушке прямо в глаз. В той части трибун, где она находилась, не было защитных щитов.

У репортера диагностированы перелом кости лица, сотрясение мозга, открытая рана и сильное повреждение глаза. Врачи постараются сделать все возможное, чтобы сохранить пострадавшей зрение и мимику лица. Также понадобится пластическая операция для маскировки многочисленных разрывов со швами.

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Вспоминая произошедшее, пострадавшая рассказала, почему она не заметила шайбу.

«Я просто делал заметки, опустив голову и глаза. Я не наблюдал за событиями на льду», - приводит ее слова издание iDNES.cz.

По ее словам, корреспондент заметила шайбу слишком поздно, поэтому не успела среагировать, склонить голову, увернуться или подставить руку.

Хоккеист навестил девушку в больнице, подарив футболку своего клуба.

Тридцатилетняя журналистка поблагодарила всех за поддержку, и сообщила, что «вернется еще сильнее, чем раньше».