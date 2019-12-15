Ежедневное употребление шоколада оказалось полезным

По результатам проведенного исследования в австралийском Университете Монаш в Мельбурне, эксперты выяснили, что ежедневное употребление темного шоколада позволяет уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, препятствует сердечным приступам.

Аналогичная польза продукта была подтверждена и сотрудниками Йельского университета. По их мнению, вещество теобромин, входящее в состав шоколада, оказывает положительное воздействие на артериальное давление человека, позволяя удерживать его в пределах нормы.

Также при регулярном употреблении продукта удается стимулировать работу головного мозга, улучшить память и концентрацию, считают специалисты Университета Южной Австралии.

Отмечается, что десерт с высоким содержанием какао содержит целый комплекс витаминов и минералов, в числе которых: магний, кальций, натрий, железо и цинк, а также антиоксиданты (флавоноиды).

«Флавоноиды увеличивают количество нитритов в организме, что улучшает нашу способность усваивать кислород и, следовательно, делает нас более выносливыми» - пишет издание Expressen.

По мнению немецких ученых, те же антиоксиданты оказывают положительное влияние шоколада на состояние кожи во время ультрафиолетового излучения.