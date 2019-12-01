Светлаков назвал причину возвращения в «Уральские пельмени»

Юморист и актер Сергей Светлаков рассказал о своем возвращении в команду КВН «Уральские пельмени» своему другу Ивану Урганту.

По словам Светлакова, участники коллектива сами позвали его собраться и выступить в «игре-встрече выпускников».

«Я не мог отказать себе в удовольствии. Ребята меня пригласили вместе собраться. Все вместе собраться уже не получается, поэтому собрались все, кто мог. Все, у кого была виза на Урал», - пошутил комик.

Светлаков признался, что всю неделю помогал писать сценарий и участвовал в репетициях. Он отметил, что игра ему в итоге очень понравилась.

Кроме того, Светлаков рассказал о вырезанных из КВН шутках. Юморист также добавил, что ему обидно из-за того, что его шутка про Юлия Гусмана не попала в эфир. И рассказал ее в «Вечернем Урганте».

«Уральские пельмени» - бывшая команда КВН из Екатеринбурга, участники которой сформировали одноименное шоу на одном из телеканалов.