Свежий взгляд: чему может научить поколение Z

Нынешнее поколение детей и подростков, родившихся после 2000 года, называют поколением Z. Несмотря на их, казалось бы, «нежный» возраст, у этих молодых людей есть чему поучиться. Они по-другому относятся к жизни, имеют другие источники мотивации и взаимоотношения с миром, пишет Marie Claire.

1. Креативность. Больше половины поколения Z сами создают контент в соцсетях: снимают видео, пишут размышления, рисуют, делают мемы. 37% подростков мечтают о карьере популярного блогера. С помощью креативного подхода они легче находят общий язык с людьми и вдохновляют сверстников.

2. Многозадачность. Представители поколения Z - большие мастера тайм-менеджмента и исповедуют философию «сделай сам». Если молодой человек пишет музыку, ему не нужны продюсеры: он сам записывает композиции, сводит их в звуковом редакторе и продвигает в интернете. Переключаясь между задачами, они в один момент общаются с друзьями в групповом чате, через минуту постят «сториз», а затем гуглят бесплатные курсы по программированию.

3. Экологическая ответственность. После выступления 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг во всем мире выходят на первый план вопросы отношения к окружающей среде. Согласно исследованию Института психологии РАН, российские дети и подростки также заботятся о сохранении лесов и борьбе с последствиями изменения климата. Они говорят об экологии на уроках в школе и знают больше родителей о сортировке отходов, понимая, что именно им придется делать планету чище.

4. Самостоятельность и ответственность. «Быть крутым» для «зетовца» значит быть самостоятельным, ответственным и принимать решения. Несмотря на юные годы, современные подростки начинают рано зарабатывать, умеют вести собственный бюджет и хотят финансовой независимости.