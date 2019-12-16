В Казахстане задумались о переименовании Алматы

Идея о переименовании мегаполиса Алматы в Казахстане может иметь развитие в случае, если ее поддержат большинство жителей города. Об этом рассказал советник президента страны Ерлан Карин, комментируя высказывания общественного деятеля Олжаса Сулейменова о поддержке соответствующей инициативы главой государства.

Сулейменов ранее заявил, что в разговоре с ним Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о возвращении Алматы его названия до 1993 года и переименовании в Алма-Ату.

«Президент считает, что подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, в кабинетах, а только путем выяснения мнения граждан, на основе позиции подавляющего большинства жителей города», - сказал Карин в беседе с ТАСС.

При этом он добавил, что, по мнению президента, в первую очередь стоит сконцентрироваться на более актуальных задачах развития города.

В марте этого года столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан. С инициативой изменения названия города в честь бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева выступил действующий президент Токаев.