В Совфеде прокомментировали предложение подключить ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Предложение о привлечении представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР к «нормандскому формату» является правильным. Соответствующее заявление сделал член Совфеда РФ по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор считает, что подобный шаг позволил бы перейти от обсуждения урегулирования конфликта в Донбассе к делу.

«Недавний саммит в нормандском формате и является таким делом. Один из главных шагов, который позволит продвинуть ситуацию на Украине в сторону мира, - прямой диалог между Киевом и Донбассом», - приводит RT слова представителя Совета Федерации.

Ранее делегат от Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ульрих Оямэ заявил, что в «нормандском формате» не хватает двух важных участников. По его словам, к участию в этих переговорах необходимо привлечь ДНР и ЛНР. О своем видении ситуации Оямэ рассказал после встречи с представителями самопровозглашенных республик в Минске.