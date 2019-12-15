Эрдоган пригрозил закрыть для США авиабазу Инджирлик

Турция готова закрыть для США авиабазу Инджирлик. Такое заявление сделал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, решение будет ответом на действия Сената США, который принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.

«При необходимости мы закроем Инджирлик и Куреджик. Мы дадим взаимный ответ. Они делают такие вещи и мы не собираемся сидеть сложа руки», - сказал он эфире телеканала TRT Haber.

Авиабаза Инджирлик используется американским ВВС. На базе Куреджик расположена радиолокационная станция оповещения о ракетной атаке – часть системы противоракетной обороны НАТО в Европе.

Резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году Сенат США принял 12 декабря. В Турции заявили, что подобные действия направлены на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений и лишены правовой основы.