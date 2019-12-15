Главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль

Главную новогодняя ель России доставили в Кремль.

Ее привезли на автопоезде, который начал свой путь от Московского учебно-опытного лесничества в Можайском городском округе Подмосковья и завершил маршрут, пройдя через Спасские ворота. За рулем транспортного средства находился Дед Мороз Петр Почтарев, который заверил, что праздничная елка очень красивая и пушистая.

Высота дерева составляет 27 метров, а его диаметр – около 70 сантиметров.

Ель торжественно установят на Соборной площади и нарядят уже 23 декабря, пишет РИА Новости.