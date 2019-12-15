В ПАСЕ призвали привлечь к нормандскому формату представителей ДНР и ЛНР

Член ПАСЕ Ульрих Оямэ заявил, что в нормандском формате не хватает двух важных участников. По словам представителя бундестага, самопровозглашенные ДНР и ЛНР необходимо привлечь к участию в этих переговорах.

О своем видении ситуации Оямэ рассказал после встречи с представителями ДНР и ЛНР в Минске. Член Пасе подчеркнул, что диалог с народными республиками Донбасса наладить и продвинуть.

«В переговорах в формате «нормандской четвёрки» - Германии, Франции, России и Украины - отсутствует очень важный участник - это отдельные районы Донецкой и Луганской областей», - цитирует ТАСС немецкого политика.

Встреча лидеров «нормандской четверки» прошла в Париже на этой неделе. После переговоров было принято коммюнике. В документе говорится, что Минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в «нормандском формате».