МИД РФ предупредил об эпидемии кори на Фиджи
Заболевшими числятся пять тысяч человек, 21 - погибло.
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На крупнейшем острове Фиджи - эпидемия кори, об этом предупредил россиян департамент ситуационного-кризисного центра МИД РФ.
«Эпидемия кори на юге острова Вити-Леву; пять тысяч заболевших, 21 погибший», - сообщает ведомство в Twitter.
По информации департамента, проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.
В 2018—2019 годах в мире наблюдаются крупные вспышки заболевания корью. Эксперты ВОЗ отмечают, что причиной сложившейся ситуации стало резкое снижение уровней вакцинации.