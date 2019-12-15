Опубликованы кадры с места ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Новгородом

«Звезда» публикует кадры последний серьезной аварии в Нижегородской области с участием пассажирского автобуса. Водитель, потерявший контроль над транспортным средством, вылетел в кювет, после чего автобус перевернулся.

В результате аварии пострадали 25 человек. Состояние 13 из них оценивается как среднее. Еще 12 человек получили помощь на месте.

На кадрах видно, что автобус получил серьезные повреждения. Выбиты стекла, сломаны полки и частично кресла.

Точные причины ДТП пока не были названы. Их устанавливают полицейские.