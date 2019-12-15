В МИД ФРГ продолжают отрицать запрос РФ о выдаче убитого гражданина Грузии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что российская сторона не направляла запрос об экстрадиции убитого в августе Зелимхана Хангошвили и не предоставляла информацию об обвинениях, выдвинутых в отношении него на территории России.

«Ранее нас не просили кого-либо высылать и не говорили ни о каких обвинениях», - заявил министр в эфире телеканала ZDF.

По его мнению, сложившаяся ситуация звучит «как оправдание» российской стороны.

Владимир Путин 10 декабря сообщил, что Москва неоднократно обращалась к германским властям с просьбой выдать Хангошвили, так как он причастен к организации взрывов в московском метро, но не нашла понимания.

Также на этот счет дала комментарий и официальный представитель МИД Мария Захарова, которая подтвердила, что убитый действительно находился в розыске на территории РФ.