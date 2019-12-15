Превышение посадочной массы: в Шереметьево готовится к посадке лайнер из Гонконга
По данным авиационных служб, информация о нарушении была озвучена во время снижения самолета.
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В столичном аэропорту Шереметьев готовится к посадке пассажирский лайнер Airbus А330. Экипаж воздушного судна сообщил, что посадка будет произведена с превышением посадочной массы.
По данным авиационных служб, информация о нарушении была озвучена во время снижения самолета. В данный момент борт готовится к посадке.
«Экипаж во время снижения сообщил, что превышена посадочная масса», - цитирует ТАСС сообщение источника.
Известно, что лайнер следовал по рейсу Гонконг – Москва. Подробности инцидента уточняются.