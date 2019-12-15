Бунт в политической столице ЕС: в Брюсселе прошла акция против притеснения русскоязычного населения

Делегация из Москвы, Риги и Киева прибыла в Брюссель, чтобы обсудить ситуацию, разразившуюся вокруг притеснения русского языка в Латвии и Украины.

Напомним, на Украине за использование любого языка, кроме украинского в публичном пространстве, в скором времени будут штрафовать на 500 долларов.

О несоответствии закона нормам Евросоюза заявили эксперты Венецианской комиссии. Закон дискриминационный, страдают именно русскоязычные граждане Украины, уверены они. Штрафы, запрет на русский язык в школах, в печати и эфире, и даже магазинах, ресторанах и спортклубах. Получается, что, используя русский, нельзя будет даже вызвать полицию и скорую, не заплатив штраф.

А Рига официально одобрила полный переход на обучение исключительно на латышском - в принудительном порядке. Венецианская комиссия будет искать нарушения в законодательстве и этой республики.

Признаки русофобии легко усматриваются и в другом случае. Нашему правозащитнику и антифашисту Александру Гапоненко готовится приговор за разжигание национальной розни. Он попал на скамью подсудимых за то, что осуждал проведение маршей легионеров СС и учений НАТО в Латвии.

«Политически - это однозначно преследование меня за мои взгляды за то, что я защищаю русские интересы, и, видимо, в реальных условиях, этот ход - осуждение меня на реальный тюремный срок - правящей элите не выгоден», - рассуждает он.

Русскоязычные жители Латвии продолжают протестовать. На этой неделе, в день прав человека, активисты провели пикеты у зданий латвийских диппредставительств сразу в нескольких городах Европы.

Чтобы привлечь внимание к проблемам, надо, чтобы о проблемах этих услышали на самом высоком уровне. Акции протеста в странах, где власти принимают все новые законы, ухудшающие положение русских, желаемого результата не приносят, именно поэтому протестующие вышли на улицы Брюсселя - политической столицы ЕС.

«Эта проблема не очень хорошо известна в Европе, наши люди ничего не знают о положении русских в Литве, в Риге или в Эстонии, у людей отбирают школы, они не могут реализовать свое право на образование, поступить в университеты, люди не могут получить паспорта, они не имеют гражданства, я считаю, что это ненормально», - высказал свою позицию бельгийский дипломат Мишель Карлье.

Тем не менее, политика против русского меньшинства в некоторых странах уже давно стала нормой.