Кремль назвал условие сохранения транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину, если условия экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома» будут сохранены. Эту позицию озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, газовый вопрос обсуждался в Париже, однако подробности Песков не привел, так как переговоры между сторонами продолжаются.

«Ряд позиций по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны», - заявил пресс-секретарь Путина в эфире «Первого канала».

Песков добавил, что Россия готова продолжать поставлять газ через Украину даже при условии диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов.

Ранее Владимир Зеленский выразил уверенность в продлении контракта на транзит газа из России в ЕС по территории Украины после 1 января 2020 года сроком на десять лет. По его словам, решение будет основываться исключительно на экономических интересах, а не политике.