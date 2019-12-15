СМИ: Франция попросила Россию передать останки соратника Наполеона

Франция попросила Россию передать на родину останки одного из ближайших соратников Наполеона - генерала Гюдена. Соответствующую просьбу французский президент озвучил в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на «нормандском саммите».

Источник издания заверяет, что память Гюдена почтут в Доме Инвалидов в Париже, а на церемонию пригласят российского лидера. После чего, как пишет Le Point, останки соратника Наполеона захоронят.

Напомним, в июле этого года в Смоленске во время археологических раскопок обнаружили останки человека, которые принадлежали одному из ближайших соратников Наполеона - генералу Гюдену. Находка была изучена при помощи двух независимых ДНК-экспертиз. Организаторами экспедиции выступили Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.