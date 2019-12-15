Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области возросло до 25

После ДТП в Балахнинском районе в Нижегородской области пострадали 25 человек. Об этом «Звезде» рассказали в Минздраве по региону.

Всех пассажиров, получивших ранения, обследуют. Состояние 13 из них оценивается как среднее. Еще 12 человек получили помощь на месте.

Губернатор области Глеб Никитин поручил региональному Минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, сегодня, 15 декабря, полный пассажиров автобус вылетел в кювет и перевернулся. Всего в транспортном средстве находились около четырех десятков человек.