Мэр Тулуна отчитался о предоставлении жилья пострадавшим от наводнения

Практически все жители Тулуна, которые пострадали от летнего паводка, получили сертификаты на жилье.

«Осталась самая маленькая часть, практически все сертификаты на сегодняшний день получили», - сказал мэр Тулуна Юрий Карих РИА Новости.

По словам Карих, это не значит, что все, кто получил сертификаты, уже решили свои жилищные вопросы. Кто-то из пострадавших от стихии людей до сих пор выбирает себе жилье или ждет начала строительства, отметил градоначальник.

При этом, мэр отметил, что остались проблемы на границах зоны подтопления, где во время наводнения затопило огороды, придомовые территории, но с наступлением холодов вода замерзла и некоторые дома повело. Карих заверил, что эти объекты уже проверяют, если здание будет признано непригодным для жизни, то люди получат сертификаты на новое жилье.

В конце июня в Приангарье произошло наводнение. Его жертвами стали 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. За время паводка подтопленными оказались почти 11 тысяч жилых домов. От наводнения пострадали свыше 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Тулун и Нижнеудинск. В июле в Иркутской области прошла вторая волна паводка, в результате нее только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.