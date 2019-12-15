«Люди озверели от злобы»: тренер Мишин о конфликте Тутберидзе и Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал скандал между Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе, разразившийся на фоне заявления Алины Загитовой о том, что она может приостановить карьеру.

Он отметил, что вмешиваться в это не хочет, но считает, что любое заявление нужно делать тактично.

«Уже озверели от злобы. Я хочу пожелать тем, кто во все это вовлечен: займитесь самоочищением, тогда и фигурное катание будет чище», - цитирует Мишина «Спорт день за днем».

Напомним, накануне на странице в Instagram команды Тутберидзе появился пост, где были раскритикованы позиции Плющенко и Тарасовой по решению Загитовой временно прервать выступления. На что Плющенко обвинил тренера фигуристки в том, что ее команда берет только «готовых детей», а не воспитывает спортсменов «с нуля».