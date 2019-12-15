Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

Ожидание и реальность: реакция жителей Донбасса на заявления Зеленского на «нормандском саммите»

Екатерина Габель
18:48 15.12.2019
Украинский гарант в части выполнения минских соглашений колеблется и ищет пути их обхода. Хотя совсем недавно в прогремевшем на Украине сериале «Слуга народа» его персонаж - также президент Незалежной, был показан принципиальным и несгибаемым лидером.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Rekun, Global Look Press

Не прошло и недели с «нормандской встречи», где все стороны подтвердили приверженность минским соглашениям, как последовало новое заявление президента Украины Владимира Зеленского. Оказывается, с руководством Донбасса он не собирается разговаривать, и даже ставит под сомнение минские соглашения, мол был бы он на месте Порошенко, он бы их вообще не подписал.

За переговорами четырех стран на высшем уровне пристально следили не только в Киеве, но и в Донбассе. Украинские националисты устроили себе наблюдательный пункт прямо под офисом Зеленского - с палатками и воинственным настроем. В Донбассе же никто митингов не устраивал - мирно следили за переговорами дома.

Для Украины минские соглашения - это головная боль, а для Донбасса спасение.

«У украинской стороны нет сейчас возможности выполнить соглашения. Но минские договоренности вообще - это наша большая дипломатическая победа. Нельзя от них отказываться», - заявил житель Донбасса.

Украинский гарант в части выполнения минских соглашений колеблется и ищет пути их обхода. Хотя совсем недавно в прогремевшем на Украине сериале «Слуга народа» его персонаж - также президент Незалежной, был показан принципиальным и несгибаемым лидером. В его сериальный образ влюбились миллионы. Да и как тут не влюбиться? 

«Мы действительно стоим на краю пропасти. Но у нас еще есть шанс стать великой страной. Мы нация открытых, умных и талантливых людей», - говорит сериальный герой Зеленского.

Чем дальше, тем больше экранный образ отличается от реальной жизни.

«Мы устроили переворот в стране. Если я делаю что-то не так, об этом мне скажет народ», - заявляет герой сериала.

Народ сказать пытается, но реальный президент Зеленский делает совсем другие заявление. Готов говорить с гражданами Украины, живущими на территории республик Донбасса только через посредников.

«Я с руководством этих временно оккупированных территорий не собираюсь говорить. У нас для этого есть «Нормандская четверка». Их голоса слышат в Минске», - сказал он.

Хотя казалось бы и действие закона об особом статусе Донбасса Верховная рада продлила, и про внесение изменений в конституцию страны по части децентрализации официальный Киев заявляет. Но жители Донбасса уже совершенно не верят украинскому президенту.

«Зеленский не договороспособен абсолютно», - рассказал житель Донбасса.

«Украина все равно очень радикально к нам относится. Они нас ненавидят», - заявил еще один житель Донбасса.

На саммите в Париже «нормандская четверка» договорилась об обмене пленными по формуле «всех на всех» - это решение саммита приветствуют в республиках. Хотя и говорят, что все теперь будет зависеть от доброй воли Киева.

«У нас есть возможность провести обмен до конца года, все на данный момент зависит от украинской стороны», - омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

Едва вернувшись из Парижа, президент открытым текстом заявляет, что минские соглашения подписали без него, и ищет все новые предлоги, чтобы их не выполнять. Также Зеленский публично покаялся за то, что пожал руку российскому лидеру, мол не хотел, но выбора не было.

«Если завтра нам вернут наш оккупированный Донбасс, я готов еще десять раз пожать ему руку. А если завтра нам вернут наш оккупированный Крым, а его когда-нибудь вернут, то я готов еще 100 раз пожать ему руку», - заявил украинский президент.

Эксперты все чаще обращают внимание на фигуру человека за спиной президента Зеленского - министра внутренних дел Арсена Авакова. Его до парижской встречи называли серым кардиналом украинской политики, а после нее эпитеты в адрес Авакова стали куда более хлесткими. Зеленского уже называют чуть ли не конферансье реального правителя Украины.

 «Он поверил, что он способен взять власть в свои руки. Он совершенно спокойно сможет удалить Зеленского от всех процессов, имея в руках такой мощный токсичный актив, как радикалы и полиция. Сегодня мы наблюдаем с вами восход новой звезды на украинский олимп, нового украинского Пиночета - Авакова», - заявил политолог Юрий Кот.

Ходят слухи, что до конца февраля Арсен Аваков может стать новым премьер-министром. Тем временем украинские войска возвращаются на прежние позиции на линии разграничения: военную технику фиксируют на двух участках разведения: в Золотом и станице Луганской.

В Донецкой Народной Республике, несмотря на заверение украинской стороны об окончании разминирования, миссия ОБСЕ зафиксировала противотанковые мины на дороге от Петровского до Богдановки. Именно по ней и должен был передвигаться патруль ОБСЕ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.12.2019, 08:56
В Польше рассказали о последствиях попыток сделать Россию врагом
Дата15.12.2019, 05:00
Невидимая защита: в России отмечается День Радиотехнических войск
Дата15.12.2019, 11:58
Конькобежец Кулижников выиграл золото на дистанции 1000 м на этапе КМ в Японии
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.12.2019, 16:29
В Санкт-Петербурге завершился первый этап ходовых испытаний атомного ледокола «Арктика»: видео
Дата11.12.2019, 17:55
Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
18:48 В стране и мире
Видео
Ожидание и реальность: реакция жителей Донбасса на заявления Зеленского на «нормандском саммите»
18:28 В стране и мире
Видео
Итоги «нормандского формата»: главные решения саммита
16:53 В стране и мире
Кремль назвал условие изменения Минских соглашений по Донбассу
12:28 В стране и мире
В ДНР заявили о готовности к обоюдному разведению сил на согласованных участках
08:29 В стране и мире
В Кремле прокомментировали планы Киева по вводу миротворцев ООН в Донбасс
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:59 В стране и мире
Мэр Тулуна отчитался о предоставлении жилья пострадавшим от наводнения
18:55 Спорт
Сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала
18:52 Эксклюзив
Видео
Жители готовы идти на контакт, а власти - нет: эксклюзивный репортаж «Звезды» из Киева
18:48 В стране и мире
Видео
Ожидание и реальность: реакция жителей Донбасса на заявления Зеленского на «нормандском саммите»
18:38 В стране и мире
«Люди озверели от злобы»: тренер Мишин о конфликте Тутберидзе и Плющенко
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые заявили, что Черное море превращается в «мутную кашу»
Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Ученые выяснили, что человек должен жить всего до 38 лет
Видео
Схватка медоеда, питона и шакалов закончилась перетягиваем змеи как каната
Видео
Важные жесты: чем отличалось приветствие Макроном президентов России и Украины
Московское метро могут продлить до Мытищ и Балашихи
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.