Ожидание и реальность: реакция жителей Донбасса на заявления Зеленского на «нормандском саммите»

Не прошло и недели с «нормандской встречи», где все стороны подтвердили приверженность минским соглашениям, как последовало новое заявление президента Украины Владимира Зеленского. Оказывается, с руководством Донбасса он не собирается разговаривать, и даже ставит под сомнение минские соглашения, мол был бы он на месте Порошенко, он бы их вообще не подписал.

За переговорами четырех стран на высшем уровне пристально следили не только в Киеве, но и в Донбассе. Украинские националисты устроили себе наблюдательный пункт прямо под офисом Зеленского - с палатками и воинственным настроем. В Донбассе же никто митингов не устраивал - мирно следили за переговорами дома.

Для Украины минские соглашения - это головная боль, а для Донбасса спасение.

«У украинской стороны нет сейчас возможности выполнить соглашения. Но минские договоренности вообще - это наша большая дипломатическая победа. Нельзя от них отказываться», - заявил житель Донбасса.

Украинский гарант в части выполнения минских соглашений колеблется и ищет пути их обхода. Хотя совсем недавно в прогремевшем на Украине сериале «Слуга народа» его персонаж - также президент Незалежной, был показан принципиальным и несгибаемым лидером. В его сериальный образ влюбились миллионы. Да и как тут не влюбиться?

«Мы действительно стоим на краю пропасти. Но у нас еще есть шанс стать великой страной. Мы нация открытых, умных и талантливых людей», - говорит сериальный герой Зеленского.

Чем дальше, тем больше экранный образ отличается от реальной жизни.

«Мы устроили переворот в стране. Если я делаю что-то не так, об этом мне скажет народ», - заявляет герой сериала.

Народ сказать пытается, но реальный президент Зеленский делает совсем другие заявление. Готов говорить с гражданами Украины, живущими на территории республик Донбасса только через посредников.

«Я с руководством этих временно оккупированных территорий не собираюсь говорить. У нас для этого есть «Нормандская четверка». Их голоса слышат в Минске», - сказал он.

Хотя казалось бы и действие закона об особом статусе Донбасса Верховная рада продлила, и про внесение изменений в конституцию страны по части децентрализации официальный Киев заявляет. Но жители Донбасса уже совершенно не верят украинскому президенту.

«Зеленский не договороспособен абсолютно», - рассказал житель Донбасса. «Украина все равно очень радикально к нам относится. Они нас ненавидят», - заявил еще один житель Донбасса.

На саммите в Париже «нормандская четверка» договорилась об обмене пленными по формуле «всех на всех» - это решение саммита приветствуют в республиках. Хотя и говорят, что все теперь будет зависеть от доброй воли Киева.

«У нас есть возможность провести обмен до конца года, все на данный момент зависит от украинской стороны», - омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

Едва вернувшись из Парижа, президент открытым текстом заявляет, что минские соглашения подписали без него, и ищет все новые предлоги, чтобы их не выполнять. Также Зеленский публично покаялся за то, что пожал руку российскому лидеру, мол не хотел, но выбора не было.

«Если завтра нам вернут наш оккупированный Донбасс, я готов еще десять раз пожать ему руку. А если завтра нам вернут наш оккупированный Крым, а его когда-нибудь вернут, то я готов еще 100 раз пожать ему руку», - заявил украинский президент.

Эксперты все чаще обращают внимание на фигуру человека за спиной президента Зеленского - министра внутренних дел Арсена Авакова. Его до парижской встречи называли серым кардиналом украинской политики, а после нее эпитеты в адрес Авакова стали куда более хлесткими. Зеленского уже называют чуть ли не конферансье реального правителя Украины.

«Он поверил, что он способен взять власть в свои руки. Он совершенно спокойно сможет удалить Зеленского от всех процессов, имея в руках такой мощный токсичный актив, как радикалы и полиция. Сегодня мы наблюдаем с вами восход новой звезды на украинский олимп, нового украинского Пиночета - Авакова», - заявил политолог Юрий Кот.

Ходят слухи, что до конца февраля Арсен Аваков может стать новым премьер-министром. Тем временем украинские войска возвращаются на прежние позиции на линии разграничения: военную технику фиксируют на двух участках разведения: в Золотом и станице Луганской.

В Донецкой Народной Республике, несмотря на заверение украинской стороны об окончании разминирования, миссия ОБСЕ зафиксировала противотанковые мины на дороге от Петровского до Богдановки. Именно по ней и должен был передвигаться патруль ОБСЕ.