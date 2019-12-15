Автобус с 40 пассажирами перевернулся в Нижегородской области
Водитель транспортного средства не справился с управлением и вылетел в кювет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
В Нижегородской области, в районе Балахнинского района, перевернулся автобус. В нем находились 48 человек. В результате ЧП пострадали 17 человек. Об этом «Звезде» рассказали в МВД по региону.
Как сообщили в ведомстве, водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет.
Четыре человека от госпитализации отказались. Остальным оказывается помощь.
На месте работают специалисты. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия аварии.