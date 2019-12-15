Итоги «нормандского формата»: главные решения саммита

Главным событием уходящей недели стала встреча «нормандской четверки» в Париже. Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский встретились, чтобы обсудить украинский вопрос. Переговоры длились больше восьми часов и закончились глубокой ночью.

Зафиксировано главное - Минские соглашения остаются незыблемым фундаментом для всей дальнейшей работы, и все участники встречи подписали итоговое коммюнике парижской встречи, в котором это прописано.

В перерывах между заседаниями «нормандской четверки» Путин и Зеленский провели первые двусторонние переговоры, они продолжались около часа, причем 15 минут они общались с глазу на глаз.

После пяти с половиной часов переговоров лидеры саммита прокомментировали итоги встречи. Сверхрезультов не достигли, но движение, несомненно, есть.

«Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да...» - заявил Путин. «Мы сегодня видели, что у нас остались разногласия, мы никакого чудесного решения сегодня не достигли, но мы смогли продвинуться вперед», - сказал Макрон.

Итоговая декларация саммита озаглавлена как «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», в ней обозначен развод сил в трех новых пунктах к концу марта 2020 года, обмен «всех на всех» уже до конца этого года и поддержка «формулы Штайнмайера», предполагающей особый статус Донбасса.

Основанием для работы «нормандского формата» по-прежнему остаются Минские соглашения. В декларации так и написано: государства-участники привержены их полному выполнению. То, на чем изначально и настаивала Россия, и то, что фактически саботируют в Киеве, хотя соглашения в свое время подписали.

«Наш бывший президент Петр Алексеевич подписывал о передаче границы после выборов. Я, естественно, поднимал вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов. Мне кажется, я научно, аргументированно говорю, но пока у нас разный взгляд», - заявил Зеленский. «Вы в Минских соглашениях, возьмите, пожалуйста, и прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы на следующий день после выборов. Ну там так написано. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Там так написано. Зачем вскрывать Минские соглашения и их снова переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других и мы вообще потеряем все», - сказал российский президент.

На слова Путина лидеры Германии и Франции понимающе кивали, а вот президенту Украины явно было не по себе. Во время пресс-конференции он постоянно дергал ногой и сжимал кулаки. Волнение Зеленского понятно - за каждым его словом, движением и жестом следят не только репортеры, но и националисты в Киеве. Они заранее объявили, что если результаты переговоров им придутся не по вкусу, они устроят новый Майдан. Не случайно в составе украинской делегации был и глава МВД Аваков - в каком точно статусе, не ясно, но о его цели догадаться можно, учитывая, что именно его называют серым кардиналом добровольческих батальонов. Прямо во время переговоров он слал в Киев послания о том, что предательства не заметил.

Правильная государственная позиция для противников Зеленского - не идти на уступки и не искать компромисса, игнорировать эти силы Зеленский сейчас не в состоянии. Он открыто признает, что не может обеспечить разведение сил на всей линии соприкосновения и заставить националистов перестать стрелять.

«Что касается прекращения огня, я сегодня уже говорил о том, что я пока не знаю, как мы сможем контролировать эту ситуацию. Мы уже не раз заявляли об этом, и в течение пяти‑шести последних лет десятки раз эти заявления нарушались впоследствии», - сказал Зеленский.

Еще один вопрос, ответ на который так и не был получен - готов ли президент Украины ради мира идти на контакт с представителями ДНР и ЛНР. Вместо этого Зеленский пустился в рассуждения о том, что у него в Донбассе много друзей, потом внезапно потерял мысль и выступил с неожиданным предложением.

«Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, не так, как ваши, там есть товарищ Соловьев, который весело вещи говорит там, в Москве, о том, что происходит. А я всегда говорю: вы приезжайте, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Brioni не запачкает человек», - заявил украинский лидер.

При этом вряд ли Зеленский не знал, что вот уже несколько лет российских журналистов на Украину СБУ не пускают. В любом случае, эту мысль до него донесли максимально громко, представитель СМИ крикнула: «Пустите российских журналистов, нашему каналу несколько раз отказывали!».

«Я имею в виду, конечно, приезжайте к нам. У вас есть проблемы при переходе границы?» - заявил он.

В итоге, если у организаторов встречи и был сценарий, то все пошло не по плану. Зеленский пытался отшучиваться и прятаться за общими фразами - вместо того, чтобы детально погружаться в тему. Так, например, как это делает российский президент.

Следующую встречу в «нормандском формате» договорились провести в Берлине уже через четыре месяца. И, фактически, это тот срок, который лидеры России, Германии, Франции отвели Киеву на выполнение парижской декларации.