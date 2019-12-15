Диетолог развеяла миф о пользе горячего чая при простуде

Горячий черный чай не поможет сбить температуру болеющему человеку. Напротив, напиток может ухудшить состояние больного, считает диетолог Елена Соломатина.

Она подчеркнула: чай должен быть теплый, а не горячий. Специалист добавила, что этот напиток оказывает мочегонный эффект, однако у больного жидкость из организма и так выводится, так как он потеет.

Кроме того, отказаться от чая следует тем, у кого расшатана нервная система, имеются заболевания кишечно-желудочного тракта, язвы и повышенная кислотность живота, пишет «Вечерняя Москва».

Соломатина уверена: при болезнях предпочтение стоит отдать щелочным напиткам.