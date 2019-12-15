Диетолог развеяла миф о пользе горячего чая при простуде
Горячий чай может только ухудшить состояние больного, уверена Елена Соломатина.
© Фото: imagebroker.net, Globallookpress
Горячий черный чай не поможет сбить температуру болеющему человеку. Напротив, напиток может ухудшить состояние больного, считает диетолог Елена Соломатина.
Она подчеркнула: чай должен быть теплый, а не горячий. Специалист добавила, что этот напиток оказывает мочегонный эффект, однако у больного жидкость из организма и так выводится, так как он потеет.
Кроме того, отказаться от чая следует тем, у кого расшатана нервная система, имеются заболевания кишечно-желудочного тракта, язвы и повышенная кислотность живота, пишет «Вечерняя Москва».
Соломатина уверена: при болезнях предпочтение стоит отдать щелочным напиткам.