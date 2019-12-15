Кремль назвал условие изменения Минских соглашений по Донбассу

Работа над «Минском-3» может осуществляться только с экспертами из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если эксперты из Киева сядут в контактной группе и за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, они, по всей видимости, могут работать над некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер», - отметил он.

Однако в эфире «Первого канала» Песков добавил, что украинские власти отказываются выстраивать диалог с самопровозглашенными республиками.

Ранее на Украине сообщили о намерении подготовить изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе к следующему «нормандскому саммиту». Встреча состоится через четыре месяца.