Зеленский рассказал российским журналистам о встрече с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский поведал съемочной группе «России 1» о встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, первая встреча носила личный характер.

«Поговорили, поднимали важные очень вопросы», - отметил украинский лидер.

Он отметил, что за один раз невозможно решить все проблемы. Тем более, что взгляды президентов во многом расходятся. Тем не менее, главное то, как приводит слова Зеленского РИА Новости, что положено начало общению.

Следующая встреча в «нормандском формате» состоится через четыре месяца.