В Калуге нашли подростков, живших в канализации

В Калуге двое школьников сбежали из дома и поселились в канализационном люке. Об этом говорится на сайте регионального СУ СК России.

Родственники подростков заявили об их пропаже 10 декабря. Поиском занимались следователи, а также сотрудники уголовного розыска и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Школьников нашли, когда они гуляли в сквере. Они собирали алюминиевые банки, чтобы сдать их в пункты приема металлолома и купить еду. Ночевали подростки в канализации.

Следователю они рассказали, что прятались от полиции и родителей, потому что не хотели, чтобы их нашли. По факту произошедшего ведется проверка, которая установит возможные факты правонарушений, совершенные школьниками или в их отношении.