Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

Бывший прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по подозрению в заказном убийстве в ходе расследования уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым.

Следователи считают, что «заказ» был сделан в 2012 году во время личной встречи экс-прокурора с киллером в Москве.

«Швецова, сделала "заказ" на совершение убийства бывшего мужа ее сестры - Александра Леонова, по причине неприязненных отношений, сложившихся на почве развода последнего с ее сестрой», - сообщает СК по региону.

Александр Леонов, следователь Северного отдела Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ, был убит в Москве 12 сентября 2012 года.

Уточняется, что Швецовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уроженец Грузии Аслан Гагиев создал ОПГ в 2004 году, в ней было 50 участников. По данным следствия, всего они совершили 60 заказных убийств. Среди них, по версии сотрудников СК, убийство мэра Владикавказа Виталия Караева, убийство начальника УБОП МВД Республики Северная Осетия-Алания Марка Мецаева и другие.

Ольга Швецова проходила службу в органах прокуратуры с августа 1984 года.