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Министр просвещения высказалась против домашних заданий на новогодние каникулы

Валентина Пескова
14:11 15.12.2019
Ольга Васильева призвала дать возможность детям отдохнуть и насладиться праздниками.
Министр просвещения высказалась против домашних заданий на новогодние каникулы
© Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press

Министр просвещения Ольга Васильева встала на сторону родителей, которые пожаловались, что учителя задали их детям большое количество домашних заданий на новогодние каникулы. Вместо того, чтобы отдыхать, дети должны будут написать несколько рефератов.

«Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!» - заявила Васильева на «Деловом завтраке» в РГ.

Министр рассказала, что родители часто недоумевают, почему все члены семьи должны работать на домашнее задание ребенка, делая с ним уроки до половины первого ночи. При этом часто, сидя над учебником, даже взрослым сложно понять, что в нем написано.  

«Дети наши, начиная с 5-го, 6-го класса, не всегда понимают, как применять знания, которые они получают. И это же нам показывают международные исследования», - подтвердила Васильева.

Согласно международному тесту PISA-2018, оценивающему грамотность школьников в разных странах мира, Россия в настоящее время занимает 31-е место в мире по чтению, а когда-то была первой.

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