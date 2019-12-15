Путин подписал закон о расширении числа регионов с налогом для самозанятых

Владимир Путин подписал закон о распространении налога для самозанятых еще на 19 регионов России. Официальный документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь в программе специального налогового режима участвуют 23 региона страны. Речь идет о Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане, Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, ХМАО, ЯНАО и Республике Башкортостан.

Введенный режим устанавливает, что самозанятые граждане должны отчислять в бюджет страны 4% от разработанного при сотрудничестве с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.