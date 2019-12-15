Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского триколора с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами. В ночь на 15 декабря было произведено тестирование освещения по всей длине сооружения.

В сообщении инфоцентра «Крымский мост» в Instagram опубликованы снимки с тестированием подсветки. Отмечается, что она будет работать после открытия железнодорожного движения по мосту.

© Инфоцентр "Крымский мост"

В архитектурную подсветку включено свыше двух тысяч светильников на кронштейнах 18 видов и более 19 километров кабельных линий. В инфоцентре отметили, что система охватит не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки.

Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Начало автомобильного движения изначально планировалось на декабрь прошлого года, но работы удалось закончить с опережением. Владимир Путин открыл автомобильную часть сооружения 15 мая, движение автотранспорта было запущено 16 мая 2018 года. Планируется, что по железнодорожной части моста поезда пойдут в декабре 2019 года.