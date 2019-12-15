Умер экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

Журналист, экс-министр печати СССР Михаил Ненашев ушел из жизни в возрасте 90 лет.

«Михаил Ненашев умер ночью. От наших коллег, от всего Союза журналистов России самые глубокие, самые искренние соболезнования родным и близким», - рассказал РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

По его словам, в настоящее время устанавливаются причины смерти бывшего министра.

Ненашев находился на посту главы Министерства печати и информации СССР с июля по ноябрь 1991 года. Кроме того, в разные годы он был председателем Гостелерадио СССР, главой Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Также Ненашев был главным редактором газеты «Советская Россия».

Он написал свыше 30 книг. Ненашев является доктором исторических наук, заслуженным работником культуры России.