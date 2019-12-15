Осторожно, медикаменты: что нас лечит, а что калечит

Типичная ситуация: заболел, отправился к врачу, получил рецепт, зашел в аптеку, начал принимать лекарство. Потребление медикаментов с каждым годом растет, но люди все равно продолжают болеть. Почему так происходит? Американский ученый-биохимик, магистр органической химии Шейн Элиссон много лет работал в крупных международных компаниях, производящих лекарства. Он рассказывает о секретах фармацевтического рынка.

«Когда я работал в фармацевтической промышленности, там был полный отказ от науки. В фармкомпаниях среди своих прямо говорят: учтите, мы разрабатываем лекарства для снятия симптомов. Мы не лечим. Так что это просто бизнес, позволяющий продавать человеку препараты снова и снова», - признается Эллисон.

По статистике россияне ежегодно оставляют в аптеках почти триллион рублей. Но оказывается, больше половины аптечных полок заполнено лекарствами, эффективность которых не доказана. Это так называемые БАДы.

«БАДы регулируются законом о качестве пищевой продукции. То есть это еда. Вот с осознанием этого вы теперь попробуйте себя вылечить», - говорит президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский.

Что БАД относится не к лекарствам, а к продуктам питания, можно прочитать на сайте Роспотребнадзора. Тем не менее, многие производители БАДов маскируют их под медикаменты: флаконы и блистеры, в которые они запаковываются, внешне выглядят как упаковки лекарств. В августе 2019 года Федеральная антимонопольная служба опубликовала отчет о выявлении 355 подобных хамелеонов. Принимая такой препарат, человек вместо лечения потратит время впустую, а болезнь только усугубится.

«БАДом можно назвать все что угодно, БАДы могут быть совершенно разные. Но общий принцип такой, что если вам рекомендуют купить замечательный БАД от всех болезней, то с высокой вероятностью вас пытаются обмануть. Нет таких чудо-БАДов», - объясняет кандидат биологических наук Александр Панчин.

Еще одна уловка, на которую идут производители БАДов - чтобы поддерживать миф о чудодейственной силе своего препарата, добавляют в него реально действующие медикаменты, о которых ни слова не пишут на упаковке. Итоги приема таких препаратов могут быть самыми печальными - от аллергии и анафилактического шока на неизвестное вещество до побочных действий на желудочно-кишечный тракт, печень и почки.

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Другой шанс выбросить деньги на ветер - нарваться на подделку. По данным Всемирной организации здравоохранения, 60% всех лекарств - это фальсификат. В таких таблетках вместо действующего вещества содержатся мел, мука или сахар. Лечиться такими пилюлями можно сколько угодно, но эффекта не будет.

«Вы покупаете сахар по цене 20 тысяч рублей за килограмм примерно. Считайте, что покупаете воздух. Вред, который могут приносить такие препараты, заключается в том, что люди могут для серьезных заболеваний вместо того, чтобы лечиться нормальными лекарствами, эффективными, они принимают вот эти пустышки», - говорит кандидат биологических наук Александр Панчин.

Благодаря рекламе, сегодня появилось огромное количество мифов. Например, что рекламируемые порошки от простуды мгновенно поставят вас на ноги, хотя на самом деле в их основе лежит обычный парацетамол, который способен лишь уменьшить боль и жар, но никак не убить микробов или снять воспаление. К тому же, сам по себе парацетамол стоит недорого. Но представленный в виде порошка, да еще и в широко разрекламированной упаковке - и его ценник уже несколько сотен рублей.

«Будучи химиком, я удивлялся способности продавать эти препараты, которые неэффективны. Как их вообще умудряются продавать? Ответ прост - фармгиганты имеют лучшие отделы маркетинга в мире», - уверен бывший сотрудник фармацевтической компании (США) Шейн Элиссон.

Если обратить внимание, не самые дорогие препараты на полках аптек обычно не видны, их приходится спрашивать у фармацевтов. А вот дорогие БАДы и зарубежные аналоги российских лекарств - всегда перед глазами. Такая выкладка неслучайна. Самые «горячие» полки - то есть те, на которые покупатель обращает внимание прежде всего, это как раз находящиеся перед глазами. Туда, как правило, и выставляется все самое дорогое.

«Задача аптеки - получить как можно больше денег. Как можно больше денег она будет получать только за более дорогой препарат. Просто маржа, доля в цене препарата: чем дороже препарат, тем выгоднее», - объясняет президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский.

Какая же самая большая опасность подстерегает нас при походе в аптеку? Не пропустите новый выпуск программы «Скрытые угрозы» в понедельник, 16 декабря, в 19.40 на телеканале «Звезда».