Выживший после обрушения дома в Магнитогорске Ваня Фокин завершил курс реабилитации

Маленький Ваня Фокин, которого спасатели достали из-под обломков дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, успешно прошел четвертый курс реабилитации в Челябинской детской больнице.

По словам мамы мальчика, благодаря всем этим процедурам ребенок обрел новые двигательные навыки. Еще недавно Ваня, которому 1 год и 10 месяцев, не мог даже поднять правильно вверх ножку.

«Врачи сказали, что проводимость нерва на ножке, который был поврежден из-за длительного сдавливания, стала намного выше, нерв медленно, но восстанавливается», - цитирует Ольгу Фокину ТАСС.

Каждый курс реабилитации длился 14 дней и включал в себя массаж, ЛФК, занятия на подошвенном имитаторе ходьбы «Корвет» и физиолечение.

Следующий курс реабилитации мальчик будет проходить уже дома в Магнитогорске.

Трагедия в Магнитогорске произошла в результате взрыва бытового газа, когда обрушился один из подъездов многоэтажного дома. Десятимесячного Ваню нашли живым после 35 часов на морозе под бетонными плитами.