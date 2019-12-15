Дорожники в Башкирии заасфальтировали снег

В субботу, 14 декабря, в Башкирском городе Стерлитамак на улице Строителей сотрудники коммунальной службы укладывали асфальт на снег при температуре минус 12 градусов. Необычные асфальтоукладочные работы были сняты очевидцем на видео.

На кадрах хорошо видно, как яркая «черная полоса» выделяется среди заснеженной улицы, где коммунальщики лопатами смешивают асфальтобетонный состав, а после укладывают на сугробы.

Как оказалось, для Башкирии укладка дорог в непогоду не единичный случай, пишет UFA1.RU. Во время 20 градусных морозов в конце ноября, свежий асфальт положили в пригороде столицы.