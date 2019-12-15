Синицы начали убивать птиц из-за изменения климата

В связи с глобальным потеплением продолжают происходить изменения в жизни птиц и зверей. Так, синицы в борьбе за пропитание стали убивать мухоловок-пеструшек.

Нидерландские ученые, проведя 10-летнее исследование, выяснили, что воробьинообразные стали пересекаться по времени гнездования, чего не было ранее. Об этом пишет National Geographic. До сих пор с первыми признаками весны большая синица, которая пережила зиму, откладывала яйца. А их уже опустевшие гнезда занимали прилетевшие из Африки мухоловки-пеструшки.

Впервые в 2007 году орнитолог Йелмер Самплониус обнаружил в гнезде мертвую мухоловку-пеструшку, которую жестоко убили. У птицы был выклеван мозг. Эксперт сделал предположение, что птицы не поделили гнездо.

После случившегося ученые стали наблюдать за скворечниками с 2007 по 2016 годы. Их гипотеза подтвердилась. Из-за климатических изменений, то есть более теплых зим, количество переживших зиму синиц увеличилось. Они стали конкурировать в борьбе за места для гнезд и за пищу. При этом весной могут приходить волны холода, из-за чего синицы запаздывают с гнездованием.

Мухоловки же стали возвращаться немного раньше, так как их биологические часы перестроились в связи с потеплением. Так, воробьинообразные стали сталкиваться в борьбе за скворечники. Синицам не нравились покушения на их территорию. У мухоловок не было шансов, так как синенькие птички за зиму окрепли и привыкли к битвам с сородичам. Маленькие мухоловки, хоть и выносливые, оказались слабее.

Синицы убивали самцов, которые и занимаются поиском мест для гнездования. Они выклевывали и съедали мозг мухоловок-пеструшек. Ранее таких случаев орнитологи не наблюдали.

По их словам, агрессивное поведение синиц сильного влияния на численность популяции мухоловок не оказало, однако с потеплением последние будут прилетать еще раньше, но пока ресурсов хватает для обоих видов птиц.