Снежная Манежная: более 130 км гирлянд растянули в Москве к Новому году

Более 130 км светодиодных гирлянд, 100 км бус, 150 тысяч игрушек и декоративных элементов были использованы в Москве для украшения площадок фестиваля «Путешествие в Рождество».

Нити гирлянд в форме стилизованной искристой елки растянули над фонтаном на Тверской площади, а гигантские световые арки длиной до 40 м и высотой 20 м появились на площади Революции, Пушкинской и Манежной.

Наблюдать за «Звездным небом» можно будет на Никольской улице, Кузнецком мосту и Рождественке, в Камергерском и Столешниковом переулках, сообщает сайт мэра Москвы.

На Тверском бульваре будет воссоздана атмосфера сказки «Щелкунчик и Мышиный король». Там установят три шара, внутри которых будут фигурки героев произведения. А по бульвару будут ходить артисты, переодетые в персонажей книги.

На Воробьевых горах появятся новогодние часы со световым маятником высотой около 20 метров. 31 декабря и 7 января из них будет запущен праздничный фейерверк. Гости площадки могут сделать фотографию у 12-метрового елочного шара, украшенного тысячами светодиодов и ажурными снежинками высотой шесть метров.

Ну а королева фестиваля - его главная елка - располагается на Манежной площади. Ее украшает световой шатер, диаметр которого составляет 50 м.