Опубликовано видео танковых стрельб США недалеко от границы с Белоруссией

Вооруженные силы Литвы опубликовали видео, на котором можно увидеть тренировки американских танков Abrams, которые временно расположились в городе Пабраде, расположенном в 7,5 километрах от границы с Белоруссией.

«Немного духа Рождества и тренировочных стрельб М1 Abrams 1-го батальона 9-го кавалерийского полка армии США в Пабраде», - говорится в посте под видео в официальном Twitter-аккаунте ВС Литвы.

Боевые машины и танки прибыли в город в конце октября, они будут там оставаться на протяжении полугода. Количество военнослужащих США превысит полтысячи человек.

В Белоруссии учения НАТО Defender Eurоре назвали самыми крупными учениями Североатлантического альянса за последние 25 лет, а также заявили о мерах усиления охраны белорусско-литовской границы.