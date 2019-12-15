Молочного улуна не существует: эксперт развеял мифы о чае

Специалист по закупкам чая Ирина Пузачкова рассказала, что сорта чая, известного как молочный улун, не существует, потому что невозможно ароматизировать напиток молоком натуральным способом.

В комментарии aif.ru, эксперт отметила, что молочный улун придумали маркетологи.

«Этот чай не ароматизируют молоком, это невозможно. Просто к чаю добавлен химический ароматизатор, он дает очень попсовый вкус. История про молочный улун - это маркетинговая история», - сказала Пузачкова.

Кроме того, эксперт развеяла миф о пуэре, который, как считают некоторые, выдерживают в земле, поэтому у напитка такой землистый странный привкус. Он появляется в результате ферментации.

«На самом деле, пуэр ферментируется достаточно долго, дольше, чем красный чай. Пуэр лежит под мешками, периодически его опрыскивают и перемешивают, чтобы не образовывалась плесень», - добавила она.

Кроме того, специалист посоветовала не держать чай в жестяных банках и не использовать металлические чайники. Контакт с металлом поспособствует окислению. Лучше всего использовать стекло, глину или фарфор.

Пузачкова также рассказала, что в настоящее время в моде гречишный чай из особого сорта гречихи. Также иван-чай пользуется неспадающей популярностью. Среди молодых людей оказался популярным японский чай матча - из высушенного и смолотого порошка зеленого цвета. Он очень полезен, так как содержит много антиоксидантов. Чаще всего его заваривают на молоке.

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы, как выбирать чай, на что обращать внимание при покупке и как заваривать напиток.